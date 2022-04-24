شرطة أبوظبي تحث على الإبلاغ عن المتسولين

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة (16) من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM «جهود شُرطة أبوظبي في مكافحة ظاهرة التسول مؤكدة على ضرورة عدم إعطاء الأموال للمتسولين، أو الاستجابة لأساليبهم الاحتيالية المضللة، ومآربهم غير المشروعة، التي يجنوا من ورائها ثروات طائلة، مستغلين أخلاق الصائمين والمتسامحين في شهر الخير والغفران، وصرف الأموال في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة.

وأوضح النقيب حمد صالح الحمادي ضابط بحث وتحرٍ من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أسباب انتشار التسول كثيرة، وأبرزها سهولة حصولهم على المبالغ مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بمكافحتها، وحثّ أفراد المجتمع على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين، خصوصاً أنه قد تبين حصولهم على معلومات دقيقة عن الأسر من خلال التقائهم بأبنائهم الصغار، وقد يستغلون تلك المعلومات بصورة سلبية تؤثر على أمنهم وسلامتهم.

واستعرض واحدة من قصص المتسولين لامرأة أبلغ عنها أحد الأشخاص، حيث قامت الشرطة بمتابعتها وتبين تواجدها بكثرة أمام المساجد، وكانت تمشي لمسافة طويلة حتى وصولها إلى سيارتها، والتي تبين أنها من أحدث الموديلات الفارهة، إلى جانب امتلاكها لأموال كثيرة وتم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة، ودعا إلى التواصل مع قنوات الشرطة العديدة للإبلاغ عنهم منها خدمة أمان 8002626.

وحذّر النقيب سلطان سالم الساعدي مدير فرع خدمة أمان بإدارة المعلومات الأمنية بشرطة أبوظبي من التعامل مع المتسولين، الذين يرسلون روابط إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند استعطافهم للناس بغرض تحويل المبالغ لهم.