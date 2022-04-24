453 ألف مشاهدة لحملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»

دبي (الاتحاد)

حثت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع على أهمية التبرع بالمبالغ المالية والصدقات من خلال الجهات الخيرية المُختصة والمعتمدة في الدولة، ضماناً لوصولها لمستحقيها من المُحتاجين، داعيةً إلى عدم إعطاء الصدقات والتبرع بالمبالغ المالية إلى المتسولين الذين يستغلون حرمة الشهر الفضيل للحصول على الكسب المالي بطريقة غير قانونية.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع أن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، وزعت منذ بداية الشهر الفضيل ملصقات، ونفذت محاضرات توعوية في المساجد على مستوى إمارة دبي، إلى جانب وضع إعلانات متنوعة في الشوارع ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية. وبين الفلاسي أن الحملة أرسلت 76 ألفاً و60 رسالة توعوية إلى متعامليها الخارجيين والداخليين عبر خدمة البريد الإلكتروني، في حين بلغت عدد المشاهدات المواد الإعلامية للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، 453 ألفاً و38 مشاهدة، منها 181 ألف مشاهدة على تويتر، و137 ألفاً و408 مشاهدات على الفيس بوك، و134 ألفاً و621 مشاهدة على أنستغرام.

وحث الفلاسي أفراد المجتمع على عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر العطف بسبب مظاهرهم الخادعة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية عدم التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي يرسلها المتسولون عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لخداع الناس واستجداء المال.