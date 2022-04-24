السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
453 ألف مشاهدة لحملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»
453 ألف مشاهدة لحملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»
25 ابريل 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

حثت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع على أهمية التبرع بالمبالغ المالية والصدقات من خلال الجهات الخيرية المُختصة والمعتمدة في الدولة، ضماناً لوصولها لمستحقيها من المُحتاجين، داعيةً إلى عدم إعطاء الصدقات والتبرع بالمبالغ المالية إلى المتسولين الذين يستغلون حرمة الشهر الفضيل للحصول على الكسب المالي بطريقة غير قانونية.
وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع أن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، وزعت منذ بداية الشهر الفضيل ملصقات، ونفذت محاضرات توعوية في المساجد على مستوى إمارة دبي، إلى جانب وضع إعلانات متنوعة في الشوارع ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية. وبين الفلاسي أن الحملة أرسلت 76 ألفاً و60 رسالة توعوية إلى متعامليها الخارجيين والداخليين عبر خدمة البريد الإلكتروني، في حين بلغت عدد المشاهدات المواد الإعلامية للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، 453 ألفاً و38 مشاهدة، منها 181 ألف مشاهدة على تويتر، و137 ألفاً و408 مشاهدات على الفيس بوك، و134 ألفاً و621 مشاهدة على أنستغرام.
وحث الفلاسي أفراد المجتمع على عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر العطف بسبب مظاهرهم الخادعة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية عدم التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي يرسلها المتسولون عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لخداع الناس واستجداء المال.

شرطة دبي
آخر الأخبار
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©