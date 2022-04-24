السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تكريم شرطي لسرعة ضبطه لصاً
تكريم شرطي لسرعة ضبطه لصاً
25 ابريل 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

كرم  اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد  قائد عام شرطة دبي  لشؤون العمليات بالوكالة، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد تركي عبد الرحمن بن فارس نائب مدير الإدارة العامة للعميات بالوكالة، كرم الشرطي أول محمد عبد الواحد حسن محمد من مرتب مركز شرطة البرشاء، لسرعة استجابته لبلاغ جريمة سرقة محل تجاري، وتمكنه من إلقاء القبض على الفاعل قبل هروبه من مسرح الجريمة.
وحول التفاصيل الجريمة، قال العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، إن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، تلقى بلاغاً من صاحب أحد المحال التجارية في منطقة اختصاص البرشاء، يفيد بتعرض محله إلى السرقة من قبل أحد الأشخاص، واستيلائه على ساعات وأجهزة خاصة بتحديد المواقع، وعداد رقمي لقياس المسافات.
ولفت العقيد تركي إلى أن مركز القيادة والسيطرة أبلغ على الفور الدوريات المختصة في منطقة البرشاء، وتلقى الشرطي أول محمد عبد الواحد البلاغ، متحركاً بسرعة إلى موقع المحل، واستطاع مشاهدة السارق وإلقاء القبض عليه.

 

شرطة دبي
آخر الأخبار
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©