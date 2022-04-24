تكريم شرطي لسرعة ضبطه لصاً

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد تركي عبد الرحمن بن فارس نائب مدير الإدارة العامة للعميات بالوكالة، كرم الشرطي أول محمد عبد الواحد حسن محمد من مرتب مركز شرطة البرشاء، لسرعة استجابته لبلاغ جريمة سرقة محل تجاري، وتمكنه من إلقاء القبض على الفاعل قبل هروبه من مسرح الجريمة.

وحول التفاصيل الجريمة، قال العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، إن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، تلقى بلاغاً من صاحب أحد المحال التجارية في منطقة اختصاص البرشاء، يفيد بتعرض محله إلى السرقة من قبل أحد الأشخاص، واستيلائه على ساعات وأجهزة خاصة بتحديد المواقع، وعداد رقمي لقياس المسافات.

ولفت العقيد تركي إلى أن مركز القيادة والسيطرة أبلغ على الفور الدوريات المختصة في منطقة البرشاء، وتلقى الشرطي أول محمد عبد الواحد البلاغ، متحركاً بسرعة إلى موقع المحل، واستطاع مشاهدة السارق وإلقاء القبض عليه.