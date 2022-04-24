المنهج التعبدي في العشر الأواخر

ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الأيام والساعات المباركات في ليلها ونهارها، في إضاء الله، عز وجل، والتقرب إليه بالطاعات، إذ نعيش موسم الخيرات، فإذا كان شهر رمضان على عمومه قد فضّله الله تعالى على بقية الشهور، فإنّ أفضل أيام هذا الشهر هي أيام العشر الأواخر من رمضان.

إذ كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يخصُّ العشر الأواخر من رمضان بمزيد من العبادة، ويضاعف فيها الأعمال الصالحة، ويجتهد فيها بأنواع من القرب والطاعات، فعن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، ‌مَا ‌لَا ‌يَجْتَهِدُ ‌فِي ‌غَيْرِهِ»، وكان يحيي فيها الليل، ويوقظ أهله للصلاة والذكر، حرصاً على اغتنامها بما هي جديرة به من العبادة، فعن أم المؤمنين عائشة _رضي الله عنها- قالت: «كَانَ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ‌وَأَيْقَظَ ‌أَهْلَهُ».

فلا ينبغي للمسلم أن يفوّت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليالٍ معدودة ربما يُدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات الله تعالى، فتكون سبباً في سعادته في الدنيا والآخرة، وأهم ما يُطلب من المسلم في هذه الأيام: إحياء هذه الليالي المباركة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وسائر القربات والطاعات، وقد جرت السُّنة أن يلتمس المؤمنون ليلة القدر في هذا العشر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَحَرَّوْا ‌لَيْلَةَ ‌القَدْرِ ‌فِي ‌الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»، وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عما تقوله في ليلة القدر، فقال: «قُولِي: ‌اللَّهُمَّ ‌إِنَّكَ ‌عُفُوٌّ ‌تُحِبُّ ‌الْعَفْوَ ‌فَاعْفُ ‌عَنِّي».

وقد بلغ من عظيم شأن ليلة القدر أن ثواب العبادة فيها خير من ألف شهر، قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ ‌خَيْرٌ ‌مِنْ ‌أَلْفِ ‌شَهْرٍ﴾، وأخبر النبي أن قيامها إيماناً بثوابها، واحتساباً لأجرها سبب لغفران الذنوب، فقال: «مَنْ قَامَ ‌لَيْلَةَ ‌القَدْرِ ‌إِيمَانًا ‌وَاحْتِسَابًا ‌غُفِرَ ‌لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فالعشر الأواخر من رمضان من أفضل الأيام عند الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اغتنام بالقيام وذكر الله... ومن أعظم فضائل العشر ليلة القدر التي يفوق أجرها ألف شهر، فحري بالمسلم أن يجتهد في طلبها وتلمس فضلها.

رمضانُ وسعةُ المغفرةِ

شرع الله تعالى من العبادات ما يمحو به الخطايا، ويكفر بها الذنوب، يقول الله سبحانه وتعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)، «سورة الزمر: الآية 53»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»، (صحيح مسلم، 233).

أخبرت الآية الكريمة أن الله تعالى واسع المغفرة، وأنه لا ذنب يقف في ميزان المغفرة إن تاب العبد، لأن الإنسان مجبول على الخطأ، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»، (سنن ابن ماجة، 4251).

شرع الله تعالى من العبادات ما يدفع تلك الخطايا، وجعلها كفارات للذنوب، وهذه الأعمال منها: ما هو يومي كالصلوات الخمس، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَاً ما تَقُولُ ذلك يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟».‏ قَالُوا: لَا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْاً. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا»، (متفق عليه).

ومنها: ما هو أسبوعي كالجمعة، وفي فضل غفرانها للذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى»، (صحيح البخاري، 843).

ومنها: ما هو سنوي كالصوم في رمضان، وفي فضل الصوم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «من صَامَ يَوْماً في سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وجْهَهُ عن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»، (صحيح البخاري، 2840).

ومن فضل الله تعالى على الصائم أن أدرك هذه الثلاث المُكَفِّرات في رمضان، ففيه يصلي المكتوبات ويحضر الجمعات وهو صائم في رمضان، وهذا الفضل لا يتحقق إلا مرة في كل عام، فصيام رمضان إيماناً واحتساباً يكفر ما تقدم من ذنوب الصائم قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، (صحيح البخاري، 38).

وقد تفَضْل الله تعالى على الصائمين بسعة مغفرته وخاصة في رمضان، وتكرم على المسلم بأعمال تمحو عنه آثار خطئه خاصة في رمضان، وفي غير رمضان فلنغتنم أبواب رحمته.

فتوى

ما حكم استنشاق رائحة البخور أثناء الصيام؟

أجاب المركز الرسمي للإفتاء بأن مجرد شم رائحة البخور لا يفسد الصوم، وكذلك لا يفسد الصوم بوصول دخان البخور إلى الحلق من غير اختيار، أمَّا إذا تعمد الصائم استنشاق الدخان الذي يخرج من البخور ووصل إلى حلقه فقد فسد صومه وعليه القضاء.

قطوف

من الورع

قال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال، مخافة أن نقع في بابٍ من الحرام، وقال سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه، وقال سهل: الحلال هو الذي لا يُعصَى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه، وسأل الحسن غلامًا، فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه

وقال الحسن: مثقال ذرةٍ من الورع، خيرٌ من ألف مثقال من الصوم والصلاة، وقال بعض السلف: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس).