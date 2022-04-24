"الأرصاد" يتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي اعتبارا من ليل الأربعاء
"الأرصاد" يتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي اعتبارا من ليل الأربعاء
25 ابريل 2022 01:17
توقع المركز الوطني للأرصاد امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر ومن جنوب إيران تصاحبهما رياح شرقية وجنوبية شرقية رطبة. وأوضح أن من شأن وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة أن يعمل على تطور السحب الركامية الممطرة. وأوضح أن الدولة ستتأثر اعتبارا، من ليل الأربعاء، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال وتدفق السحب من الجنوب الغربي باتجاهها. كما توقع المركز وجود فرصة يومي الاثنين والثلاثاء لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على شرق الدولة وبعض المناطق الداخلية. وتشهد الأيام من الأربعاء ليلا إلى الجمعة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة المناطق الغربية والجنوبية من الدولة وتمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر. تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة أحيانا. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط يضطرب أحيانا خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان. وأعلن المركز متابعته الوضع على مدار الساعة وأنه مستمر بموافاة آخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.