السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
"الأرصاد" يتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي اعتبارا من ليل الأربعاء
"الأرصاد" يتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي اعتبارا من ليل الأربعاء
25 ابريل 2022 01:17

توقع المركز الوطني للأرصاد امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر ومن جنوب إيران تصاحبهما رياح شرقية وجنوبية شرقية رطبة.
وأوضح أن من شأن وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة أن يعمل على تطور السحب الركامية الممطرة.
وأوضح أن الدولة ستتأثر اعتبارا، من ليل الأربعاء، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال وتدفق السحب من الجنوب الغربي باتجاهها.
كما توقع المركز وجود فرصة يومي الاثنين والثلاثاء لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على شرق الدولة وبعض المناطق الداخلية.
وتشهد الأيام من الأربعاء ليلا إلى الجمعة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة المناطق الغربية والجنوبية من الدولة وتمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر.
تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة أحيانا. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط يضطرب أحيانا خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.
وأعلن المركز متابعته الوضع على مدار الساعة وأنه مستمر بموافاة آخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات. 

المصدر: وام
طقس الإمارات
منخفض جوي سطحي
آخر الأخبار
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©