محمد بن زايد: سعدت بلقاء السيسي وعبدالله الثاني

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكتب سموه، على حسابه الرسمي على تويتر "سعدت بلقاء أخي فخامة عبد الفتاح السيسي وأخي جلالة الملك عبدالله الثاني في القاهرة". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بحثنا التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم بلداننا والمنطقة ويرسخ أسس السلام والاستقرار فيها".