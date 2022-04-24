محمد بن زايد يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا
محمد بن زايد
24 ابريل 2022 22:51
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا. وكتب سموه على «تويتر»: «خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار». وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك».