الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً، قد يصاحبها سقوط أمطار. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصةً غرباً، مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:23 والثاني عند الساعة 08:50 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند 34:03. بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 21:06 والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.