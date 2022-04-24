"طرق دبي" تفتتح مشروع تطوير شارع سيح الدحل مايو المقبل

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في مايو المقبل مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيزال الطريق القائم المكون من مسار واحد بكل اتجاه، وسيتم تنفيذ طريق جديد بطول 11 كم يتألف من مسارين بكل اتجاه وجزيرة وسطية و3 دوارات لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات، وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق 1800 مركبة حالياً إلى 4000 مركبة في كل اتجاه بهدف استيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية".

وأشار الطاير إلى أن المشروع يبدأ من الدوار الواقع على تقاطع طريق سيح الدحل مع شارع سيح السلم شمالاً بعد محطة القدرة للدراجات الهوائية مباشرة بالاتجاه إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جنوباً، ويتضمن المشروع تنفيذ طريق جديد بسعة مسارين في كل اتجاه وتنفيذ 3 دوارات على طول الطريق لتسهيل وصول مستخدمي الطريق إلى الواحات القائمة على جانبـي الطريق وبحيرات القدرة والمناطق الصحراوية، وتسهيل عملية الدوران للخلف