الملا والمطروشي يزوران موقع صاروخ فالكون 9

آمنة الكتبي(دبي)

زار محمد الملا ونورا المطروشي رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء موقع صاروخ فالكون 9 وذلك ضمن برنامج التدريبات في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» في مدينة هيوستن الأميركية.

و يعد فالكون 9 صاروخ إطلاق قابل لإعادة الاستخدام جزئيًا مكون من مرحلتين ومخصص للرفع المتوسط، صمم وصنع من قبل شركة سبيس إكس في الولايات المتحدة الأميركية، يمكن أن تعود أحدث نسخة من المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض وتسافر إلى الفضاء عدة مرات، زودت المرحلتان الأولى والثانية بمحرك ميرلين الخاص بسبيس إكس، الذي يستخدم الأكسجين السائل المبرد والكيروسين (آر بّي) كوقود دفع.

و يواصل رائدا الفضاء الإماراتيان محمد الملا ونورا المطروشي، تدريباتهما في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وتستمر لمدة عامين، وتشمل 8 أنواع، هي: المهمات الطويلة المدة على متن المحطة الدولية، والتحكم بالريبوت، وتمارين النجاة على اليابسة والماء، وتدريبات نظرية، ومهمات السير بالفضاء، وأنظمة محطة الفضاء، والتدرب على طائرة T-38، ودورات باللغة الروسية.

حيث انتهيا من تدريبات البقاء على الحياة في أصعب الظروف، والتي نفذوها بصحبة مجموعة من رواد الفضاء من كافة أنحاء العالم، ضمن الدفعة 23 من رواد فضاء ناسا، والتي أتاحت لهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم على كافة المستويات، بالإضافة إلى التدريب على طائرات T6، مع البحرية الأميركية في فلوريدا، وتم تصميم هذه التدريبات، للإعداد للطيران على طائرات T38 النفاثة، لإجراء مناورات أثناء الصعود والهبوط، على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، والمناورة بالطائرة، والتعرض لقوى «جي» تسارع عالية، فضلاً عن التعرض للمواقف الطارئة، والتخطيط لمسار الرحلة.

والتواصل مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن كيفية التعامل والتواصل مع طاقم الطائرة، والتخاطب معهم تحت ضغوطات معينة، لقياس ردود أفعالهم وتوقيتاتها، التي يجب أن تكون مثالية، حتى يتعودوا كيفية اتخاذ القرارات الصعبة في الفضاء.

ويأتي برنامج التدريب، ضمن اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، وتجري في مركز «جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، لتأهيل رواد فضاء إماراتيين لتشغيل المحطة الدولية في مهمات طويلة الأجل بالمستقبل، تتراوح بين شهر و6 شهور.