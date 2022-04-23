حميد بن راشد النعيمي يستقبل ضيوف عجمان من قراء ومشايخ العالم الإسلامي

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر، الليلة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير في دولة الكويت وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقارئ الشيخ سعيد الخطيب والقارئ الشيخ هزاع البلوشي والقارئ الشيخ ياسين نائب وعددا من الشيوخ الذين تستضيفهم اللجنة المنظمة لفعاليات "رمضان عجمان تقوى وإيمان" لإحياء صلاة التراويح في فعالية "المسجد العامر" والتي تضم ثلاثة مساجد في الإمارة هي مسجد الشيخ زايد رحمه الله، ومسجد آمنة الغرير رحمها الله، ومسجد ارحمه الشويهي رحمه الله.

وهنأ الضيوف سموه وولي عهده بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بعلماء الدين، مؤكدا الدور الكبير الذي يقومون به في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة، مشيدا سموه بضيوف "رمضان عجمان" الذين يحيون ليالي رمضان بالصلاة والعبادة وما يضفونه من أجواء إيمانية بأصواتهم العذبة في مساجد الإمارة.

من جانبهم، أعرب العلماء والوعاظ الضيوف عن سعادتهم بالمشاركة في فعالية "المسجد العامر"، داعين الله عزّ وجلّ أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على دولة الإمارات وأن يمنّ على شعبها الكريم وقيادتها الرشيدة بكل الخير والتقدم والازدهار.

وتناول سموه والشيوخ والحضور طعام الإفطار على مأدبة سموه في قصر الزاهر.

ثم أدى صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ والحضور صلاة المغرب جماعة أمهم خلالها الشيخ مشاري العفاسي. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.