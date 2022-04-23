سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أنه في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، لا تزال الجامعة تحرص كل الحرص، وتبذل الغالي والنفيس لكي تبقى في المقدمة دوماً. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، مساء أمس، في حفل رابطة الخريجين بجامعة الشارقة، والذي أُقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ورحب سموه، في كلمته بالحضور، قائلاً: «نرحب بكم في هذا اللقاء الأول لنا بخريجي وخريجات جامعة الشارقة، هذه الجامعة المتميزة التي أسسها صاحب السمو حاكم الشارقة، وجعلنا فخورين بخريجيها المتميزين في المجالات كافة».

وأكد سموه، الحرص على الاهتمام بطلبة الجامعة، قائلاً: «قبل فترة استمعت في لقاء مع رؤساء الأندية العلمية والثقافية ومجالس الطلبة، وأخبرتهم بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تبقى جامعتكم في مراكز متقدمة دائماً، حتى إذا ما حان وقت التخرج قلتم للجميع (نحن خريجو جامعة الشارقة ونفتخر)».

وأعلن سمو رئيس جامعة الشارقة عن التطور العلمي والمكانة الرفيعة للجامعة التي تستعد للاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها، قائلاً: «ستحتفل جامعة الشارقة في نهاية هذا العام الدراسي باليوبيل الفضي لها، وسنعلن أننا ضمن أقوى 100 جامعة فتية على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف منظمة التايمز الدولية لتقييم الجامعات.. كما أن جامعة الشارقة هي الأولى على مستوى الدولة في ميادين التنمية المستدامة، وفي المركز 119 على مستوى العالم، وهي الأولى على مستوى الدولة في الطب والعلوم الصحية وعلوم الحوسبة والمعلوماتية والفيزياء وعلوم الفضاء والفلك، والثانية في الهندسة والتكنولوجيا، وتتراوح ما بين 250 و300 عالمياً في هذه التخصصات، والأولى في الدولة في البحث العلمي الرصين وفقاً لبيانات منظمة سكوبس العالمية».

واختتم سموه كلمته مؤكداً أن الجامعة تود أن يذكرها من تخرجوا فيها بكل حب وامتنان، وهو ما تعلمناه من صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي دائماً ما يذكر الجامعة التي تخرج فيها بكل الوفاء.

وكان الحفل قد استهل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، على تفضله برعاية وحضور الحفل السنوي لرابطة الخريجين، وهو ما يعكس اهتمام سموه غير المحدود بكافة ما يتعلق بطلبة الجامعة وخريجيها، وهي سمةٌ مميزةٌ للجامعة التي تعمل على تأهيل طلبتها في مختلف العلوم والآداب، وتواصُل أجيالها من الخريجين والخريجات.

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أن رابطة الخريجين تمثل جزءاً رئيساً ضمن علاقات الجامعة مع المجتمع، بكافة تخصصاته وأعماله، وذلك عبر خريجيها وخريجاتها المنتشرين في كافة مرافق العمل ومختلف ميادين خدمة المجتمع، مما يجعل لها أدواراً متعددة، إلى جانب أن كل أعضاء الرابطة يعتبرون سفراء الجامعة ويمثلونها خير تمثيل بما يقدمونه من مستويات مشرفة في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية والاجتماعية وغيرها، تعكسُ المستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة الشارقة.

عرض مرئي

شاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول مسيرة جامعة الشارقة منذ التأسيس، والجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤية سموه الثاقبة في رعاية ومتابعة كافة شؤون الجامعة حتى غدت إحدى أكبر الجامعات على مستوى المنطقة، كما تناول الفيلم فترة تسلُّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئاسة الجامعة، كاختيار صادف أهله، لمواصلة مسيرة جامعة الشارقة نحو مزيد من التميز الأكاديمي والعلمي.

من جانبها، ألقت الدكتورة هنادي عبيد السويدي رئيسة رابطة الخريجين للدورة الحالية، كلمة أشادت فيها بما تقدمه جامعة الشارقة لطلبتها وخريجيها على كافة المستويات، العلمية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يفسر المكانة المرموقة التي تتبوأها الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً عبر التصنيفات الدولية المختلفة.

وتناولت تاريخ الرابطة منذ إنشائها، وما قدمته من إنجازات، داعية في كلمتها كافة الخريجين والخريجات إلى التواصل مع الجامعة، والرابطة لتحقيق أهدافها عبر توطيد أواصر العلاقات بين الجامعة وخريجيها، وغرس وتكريس مفاهيم الانتماء والولاء بين صفوف الخريجين، وحثهم على استمرار العطاء المتبادل والتعاون مع الجامعة، من أجل الرّقي بخدمة المجتمع ومواصلة رعاية الخريج.

وفي نهاية الحفل، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتكريم الرعاة، وهم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام، وتلال العقارية. كما تفضل سموه بتسلم هدية تذكارية من اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين بجامعة الشارقة. حضر فعاليات الحفل عدد من المسؤولين في حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.