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حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
حصة بوحميد
24 ابريل 2022 02:40

دبي (وام)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إتمام صرف جميع المبالغ التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك لجميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، وهم كافة مستحقي الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع، وجميع متلقي المساعدات الاجتماعية المسجلين في الحكومات المحلية بإمارات الدولة.
 وثمنت معاليها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بمناسبة الشهر الفضيل، إضافة إلى المساعدات التي تصرف لهم شهرياً ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة في الدولة.
 وأكدت معاليها أن توجيهات القيادة تترجم سعينا لتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين، وتوفير الحياة الكريمة لكافة أبناء الوطن، مع تأكيد توجيه جميع المبادرات الحكومية لتعزيز جودة حياة أبناء الوطن ومختلف فئات المجتمع.
 وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إنه تم إنجاز تحويل المبالغ المستحقة ضمن توجيهات سموه للمستفيدين على مستوى الدولة في غضون 3 أيام عمل، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الحصول عليها والاستفادة منها بمناسبة الشهر الفضل، مشيرة معاليها إلى أن توجيهات سموه بصرف هذه المبالغ غطت جميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة المستحقين للدعم، وقد تم توزيعها وفقاً للبنود والإجراءات المتبعة ضمن القانون الاتحادي بشأن المساعدات الاجتماعية.

حصة بوحميد
محمد بن زايد
أبوظبي
رمضان
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