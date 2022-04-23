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سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
24 ابريل 2022 02:40

القاهرة (وام)

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، مع معالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس مؤتمر الأطراف COP27، حيث نقل معاليه في بداية الاجتماع تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة. 
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تمت مناقشة استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 في شرم الشيخ، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا الملف، خاصةً وأن دولة الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023. 
وأشاد الدكتور سلطان الجابر بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر في الحد من تداعيات تغير المناخ وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

مصر
سلطان الجابر
الإمارات
التغير المناخي
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