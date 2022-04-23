640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها

هالة الخياط (أبوظبي)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مركز مدينة أبوظبي 640.420 وجبة «كسر الصيام» و«إفطار صائم» منذ بداية الشهر الفضيل وحتى يوم أمس السبت، منها 266.420 وجبة إفطار صائم و374 ألف وجبة كسر الصيام في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأوضح سالم السويدي مدير مركز أبوظبي أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر» وزعت 266.420 وجبة إفطار صائم في مدينة أبوظبي وضواحيها منذ بداية الشهر الفضيل وحتى يوم أمس السبت، حيث توزع يومياً 12110 وجبات إفطار صائم، من خلال 48 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم موزعة على 38 موقعاً جغرافياً في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها. وقال السويدي في تصريح ل«الاتحاد» إن مركز مدينة أبوظبي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مشروع إفطار صائم سيتولى توزيع 363.300 وجبة رمضانية خلال شهر رمضان الفضيل، بالتعاون مع 150 متطوعاً.

وأكد السويدي أنه تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كالحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الوقائية، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، والتأكد من سلامة الطعام قبل توزيعه وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وفيما يخص برنامج «كسر الصيام»، أوضح السويدي أن المتطوعين وعددهم 155 متطوعاً ومتطوعة، يقومون بتوزيع وجبات «كسر الصيام» الرمضانية على محطات البترول وتقاطعات الإشارات الضوئية، بمعدل يومي 17 ألف وجبة، والمستهدف أن يتم توزيع خلال الشهر الفضيل 500 ألف وجبة والعدد الحالي وصل إلى 374 ألف وجبة.

وأوضح السويدي أن برنامج «كسر الصيام» يهدف إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة مع اقتراب ساعة الإفطار وما يترتب عليه من مخاطر تهدد مرتادي الطريق، بالإضافة إلى تهنئة الصائمين بالشهر الفضيل.

مشروع كفارة اليمين

أوضح السويدي أن عدد الأفراد المستفيدين من مشروع كفارة اليمين 4419 شخصاً حتى ال 18 من شهر رمضان، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع المير الرمضاني 6378 شخصاً حتى يوم الثلاثاء الماضي، فيما استفاد 7500 شخص من توزيع الطرود الغذائية حتى يوم الأربعاء الماضي، فيما سيستفيد من مشروع زكاة الفطر 5301 شخص بقيمة 1.901.900 درهم، وسيتم البدء بتوزيع الزكاة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

وتأتي برامج المساعدات سالفة الذكر ضمن حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، والتي تهدف إلى توفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها.

ويتوقع أن يستفيد مليون و450 ألفاً و438 شخصاً على مستوى الدولة من برامج رمضان هذا العام، بقيمة 21 مليوناً و303 آلاف و430 درهماً. وسيستفيد مليون و151 ألفاً و600 شخص، من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 11 مليوناً و516 ألفاً و600 درهم، فيما يستفيد 44 ألفاً و928 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 4 ملايين و241 ألفاً و230 درهماً، إلى جانب 51 ألفاً و810 أشخاص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 4 ملايين و315 ألف درهم، إضافة إلى ألفين و100 يتيم يستفيدون من كسوة العيد بقيمة 630 ألف درهم، كما تقوم الهيئة بتوزيع وجبات كسر الصيام على 200 ألف شخص خلال الشهر الفضيل بقيمة 600 ألف درهم.