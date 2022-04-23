إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة فرحة صائم عبر تخصيص وإقامة خيمة رمضانية لإفطار الصائمين من الفئة المساعدة من مختلف أفراد المجتمع بموجب 300 وجبة يومياً طوال أيام شهر رمضان المبارك الفضيل لتصل إلى 9000 وجبة في الشهر انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مفاهيم الخير والبذل والعطاء وإحياء قيم التكافل الذي يجسدها شهر رمضان الكريم. وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي سباقة في إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ معاني التكافل والتراحم والإيثار والتعاضد في أجواء روحانية رمضانية تجسد القيم الإسلامية النبيلة، والتراث والتقاليد الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي، أن مبادرة فرحة صائم هي إحدى المبادرات الرئيسية للإدارة العامة في شهر رمضان، وتأتي ضمن جهودها الخيرية والإنسانية والتزامها بالمسؤولية المجتمعية، ولتشجيع الموظفين على العمل الهادف ونشر ثقافة العمل التطوعي.