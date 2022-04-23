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مساعدات إنسانية لإعانة أسر نزلاء «إصلاحية دبي»
مساعدات إنسانية لإعانة أسر نزلاء «إصلاحية دبي»
24 ابريل 2022 02:40

 دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، منحت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وبالتعاون مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بطاقات ممغنطة من المؤسسة، على أسر النزلاء والنزيلات المستحقين، حرصاً على إعانتهم في هذا الشهر الفضيل، وتخفيف الأعباء عنهم.
وأكد اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن أعمال الخير والعطاء تكثر في أيام شهر رمضان المبارك، ويُسارع فيها فاعلو الخير والمؤسسات الخيرية إلى فك كرب المتعسرين ومساعدة المحتاجين، منوهاً بأن الحض على فعل الخير والتبرع، وترسيخ قيم العطاء والإيثار في المجتمعات، يتطلب عملاً تكاملياً منظماً بين كافة الجهات المعنية، وشرطة دبي تتميز بعلاقات وثيقة مع الجهات والمؤسسات الخيرية في الدولة، وتحرص على إبرام اتفاقيات تعاون، ومضاعفة جهودها في الأعمال الإنسانية، اقتداء بتوجهات القيادة الرشيدة والحكومة الساعية إلى فعل الخير، وإطلاق المبادرات والحملات الإنسانية داخل الدولة وخارجها.
بدورها، صرحت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بأن القرق الخيرية دائماً ما تحرص على التبرع لفك كربة المسجونين، لما له من هدف نبيل ووقع مطمئن على أطفالهم وأسرهم.

رمضان
شرطة دبي
إصلاحية دبي
محمد بن راشد مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية
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