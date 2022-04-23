ارتفاع طفيف في أسعار الأسماك برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت أسواق الأسماك برأس الخيمة ارتفاعا طفيفا بأسعار الأسماك على مدى يومين متتاليين نتيجة هبوب الرياح في البحر والتي تعرف محلياً بـ «در الخمسين» والتي ساهمت في اختفاء أنواع محددة من السوق المحلي، ما أدى إلى الاستعانة ببعض الأسماك المتنوعة من خارج الإمارة، بعد تراجع عمليات الصيد اليومية نتيجة حالة عدم استقرار الطقس.

وقال بائعو أسماك: إن هناك أصنافاً محددة شهدت ارتفاعا طفيفا بالسعر واختفاء عدد آخر، وحول أسعار السوق أوضحوا أن الشعري وصل سعر المتوسط فيه 20 درهما والقباب كان قليلا جداً وتمت الاستعانة بأسماك من إمارة دبي لقلة العدد في السوق المحلي وبلغ سعره للحجم السبع كيلو تقريبا 75 - 80 درهماً، وسمك الضلع على الحبة 25 بوزن 3 كيلو، والروبيان أسعاره ثابتة الحجم الصغير للكيلو 25 درهماً، والحجم الكبير من 50 - 55 درهماً، وسلطان إبراهيم 20 درهماً، والكنعد من 35 إلى 40 درهماً، وكيلو الهامور من 35 إلى 40 درهماً، وسعر كيلو الخباط 30-35 درهماً.

وأكد محمد عز الدين أحد بائعي الأسماك في السوق المحلي بالإمارة أن الأسواق شهدت خلال اليومين الماضيين تذبذباً في طرح المعروض من الأسماك والأصناف البحرية وتغير بعض الأسعار نظراً إلى حالة عدم استقرار الطقس وهبوب الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر، مشيراً إلى أن هذه الفترة من السنه طبيعية نتيجة الفترة الانتقالية التي تشهد تقلبات في الجو وطبيعة الطقس، ولكنها أمور بسيطة ممكن تداركها والاستعانة بالأسواق المحلية المجاورة.

بدوره، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الطقس سيكون غداً حارا وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.