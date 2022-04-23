سهيل المزروعي يثمّن المبادرات الخيرية لـ«الطاقة والبنية التحتية»

دبي (وام)

ثمّن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المبادرات الخيرية والإنسانية، التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك وتفاعل الموظفون معها وشجعهم على مواصلة مسيرة البذل والعطاء اقتداء بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» والمشاركة في دعم مبادرة «المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكداً أن الكل شريك في هذه المبادرة التي تؤكد على ريادة الإمارات ونبل رسالتها.

جاء ذلك خلال السحور الجماعي الدوري الذي نظمته الوزارة لموظفيها في فندق «جراند حياة» بدبي، وسط أجواء رمضانية مميزة تعكس قيم الشهر الفضيل في المحبة والخير، وتعزز التواصل بين الموظفين لدعم مسيرة التطور والنجاح، وحضر السحور الجماعي، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، ومسؤولو الوزارة وموظفوها.