الريسي: إعلام الإمارات يحظى بمصداقية وموثوقية عالمية

أبوظبي (وام)

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية دور الإعلام في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي جميع المجالات، إضافة إلى الدور التوعوي الذي يضطلع به في التعريف بالمنجزات الحضارية والرسالة التي يحملها على عاتقه من أجل تعريف شعوب العالم بما يدور على أرض الإمارات من فعاليات محلية وإقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال محاضرة افتراضية ألقاها أمام طلبة الإعلام بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية MGIMO في إطار التعاون الاستراتيجي بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة الأخبار الروسية «سبوتنيك»، حيث تعرف الطلبة الروس على بدايات الإعلام الوطني في دولة الإمارات، والدور الفاعل الذي تقوم به «وام» في نقل الأخبار والأحداث بموثوقية واحترافية ومصداقية، وبـ 19 لغة عالمية.

وتحدث خلال المحاضرة عن دور الإعلام في التواصل بين الحضارات والشعوب ونقل وجهات النظر المختلفة في إطار من الخصوصية التي تتسم بها المجتمعات، وكذلك التعريف بثقافات الشعوب المختلفة على امتداد المعمورة، مع المحافظة على خصوصية تلك الثقافات التي تكون في النهاية مجتمعاً بشرياً يعمر الأرض في تآلف تام وتناغم بين الحضارات، مؤكداً أن للإعلام دوراً كبيراً في انسجام هذا النسيج.

وقال الريسي: إن الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بمصداقية وموثوقية في جميع أرجاء العالم، مشيراً إلى أهمية وكالة أنباء الإمارات - التي يرجع تاريخ إنشائها إلى نوفمبر عام 1976 - في الاضطلاع بدور حيوي في مسيرة الإعلام الوطني.

وأشار الريسي إلى دور الإعلام في تغطية الأحداث العالمية الكُبرى التي تحتضنها دولة الإمارات على مدار العام، والدور الدولي الرائد في تنظيم الفعاليات ذات الأبعاد العلمية والسياسية والاقتصادية والتقنية والإعلامية، التي تهم المجتمع الدولي، داعياً المشاركين في المحاضرة إلى زيارة الدولة والمشاركة في مثل تلك الفعاليات المهمة، والتي سيكون من بينها الكونجرس العالمي للإعلام، الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة عالمية واسعة في مجالات صناعة الإعلام والأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي والإنتاج الفني.