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طلاب مجمع القرآن يزورون متحف الحضارة الإسلامية
طلاب مجمع القرآن يزورون متحف الحضارة الإسلامية
24 ابريل 2022 02:40

الشارقة (الاتحاد)

سجل الطلاب الحفظة المجازون في الدفعة الثانية لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، والذين تم تخريجهم مؤخراً، زيارة لمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وعبر الطلاب عن تقديرهم وإعجابهم بالصروح والمنشآت الفخيمة التي تذخر بها الشارقة..
وتوجه طلاب المجمع بوافر شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس وراعي هذه الصروح والمنشآت العلمية والتاريخية والدينية القيمة، وأبدى الخريجون سعادتهم بزيارة الشارقة ووقوفهم على كنوز معرفية متعددة في مختلف المجالات الدينية والتراثية، ولا سيما تاريخ وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وطاف طلاب المجمع على أقسام وصالات متحف الحضارة الإسلامية وقاعاته، حيث تعرفوا بصالة أبوبكر للعقيدة الإسلامية على معلومات دينية ثرة في العبادات والتفاسير وبعض المخطوطات والمجسمات.. كما زاروا صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا والتي تعرض إنجازات علماء المسلمين وإسهاماتهم العظيمة في الحضارة الإنسانية في الطب والعلوم والهندسة وغيرها، بجانب زيارتهم لصالة الفنون الإسلامية 1، والتي تضم الأعمال الفنية، وغيرها من قاعات وصالات المتحف.

القرآن الكريم
الشارقة
الحضارة الإسلامية
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