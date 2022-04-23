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تعاون علمي بين «الشارقة الدولية لتاريخ العلوم» ومؤسسات أكاديمية هندية
خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
24 ابريل 2022 02:40

الشارقة (وام) 

وقعت مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين في جامعة الشارقة مذكرتي تفاهم مع المركز الثقافي العربي الهندي، وكلية MES Mampad من أجل تعزيز التعاون المستقبلي مع مختلف المؤسسات الأكاديمية لدعم البرامج والبحوث الأكاديمية. وشاركت مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، ضمن البرنامج العلمي «العصر الذهبي العربي.. إعادة الدراسة»، الذي نظمه قسم التاريخ العربي والإسلامي بكلية ما مباد في الهند، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الهندية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والروابط العلمية مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة الثقافية. 
وألقى الأستاذ الدكتور مسعود إدريس مدير المؤسسة - الذي تم منحه «الجائزة الهندية للتميز الأكاديمي» لمساهماته الفعالة في تاريخ العلوم العربية والإسلامية - خلال زيارة ميدانية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الهند عدداً من المحاضرات العلمية والثقافية، فيما بحث مع القائمين على المركز الثقافي العربي الهندي بالجامعة الإسلامية في نيودلهي، التعاون مع برنامج المدرسة الشتوية لطلبة الدراسات العليا في دورتها الرابعة 2023، وناقش مع مركز الدراسات العربية والأفريقية بجامعة جواهر لال نهرو، إعادة صياغة مناهج التاريخ والدراسات الاجتماعية، كما ناقش مع مركز الدراسات القرآنية بجامعة عليكرة الإسلامية، إمكانيات تعميم الدراسات القرآنية بين العالم متعدد الثقافات والأديان.

جامعة الشارقة
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