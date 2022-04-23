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«دبي الإسلامي» يقدم 16 مليون درهم لـ«دبي الخيرية»
«دبي الإسلامي» يقدم 16 مليون درهم لـ«دبي الخيرية»
24 ابريل 2022 02:40

دبي (وام)

 قدمت إدارة خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي 16 مليون درهم من أموال الزكاة، لجمعية دبي الخيرية، لصرفها على المستحقين وفق مصارف هذه الفريضة، والمساهمة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها الجمعية. وتربط البنك مع «دبي الخيرية» شراكة مجتمعية تهدف إلى تحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك، لا سيما تعزيز استدامته ودعمه برامج ومبادرات قطاعه، وتمكين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الوطنية من تقديم المعونة لفئات المجتمع، لا سيما الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم من أصحاب الحاجة. وثمن خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل، والتزامه بأداء فريضة الزكاة ودعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، وترجمة قيم ديننا الحنيف، مشيراً إلى أن البنك المذكور يأتي في طليعة شركاء المؤسسات والجمعيات الخيرية عموماً، و«دبي الخيرية» خصوصاً، وأحد أبرز الداعمين الأساسيين لها في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها. وتوجه أمين السر العام للجمعية إلى أعضاء مجلس إدارة البنك بالشكر الجزيل على هذه المساهمة الجليلة، راجياً من الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم، وميزان حسنات المساهمين في البنك، الذين أوصوا بتوجيه زكاة أموالهم لأكثر الناس حاجة.

بنك دبي الإسلامي
جمعية دبي الخيرية
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