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«الأعمال الخيرية»: التبرع بـ«التواصل قريب المدى»
«الأعمال الخيرية»: التبرع بـ«التواصل قريب المدى»
24 ابريل 2022 02:40

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان خاصية التواصل قريب المدى «NFC»، بهدف تسهيل عمليات التبرع خلال شهر رمضان المبارك، لتكون بذلك من أول الجهات الخيرية التي تطلق هذه الميزة على مستوى الدولة. وأشارت «الهيئة» إلى أن هذه الخاصية تعتبر سهلة وموثوقة وسريعة، ويمكن لأي شخص أن يقوم بعملية التبرع دون الحاجة إلى الاتصال بـ«الإنترنت»، من خلال خطوتين: توجيه الهاتف الذكي لملصقات تتم برمجتها مسبقاً، ثم إرسال الرسالة التي تظهر على الشاشة. وتطبق «الهيئة» ميزة التواصل قريب المدى حالياً على عددٍ من المشاريع الخيرية، منها مشروع إفطار صائم ومشروع الصدقة العامة، حيث تم توزيع الشرائح المبرمجة على مشرفي الطاولات في مواقع حيوية بإمارة عجمان.

هيئة الأعمال الخيرية
عجمان
رمضان
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