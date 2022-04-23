«تعليم» تقلّص 5 حصص من نصاب الأنشطة

دينا جوني (دبي)

قلّصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 5 حصص من نصاب الأنشطة الأسبوعية للطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، خلال ما تبقّى من الدوام المدرسي في شهر رمضان المبارك. وحوّلت «تعليم» مواد الأنشطة إلى خانة التعلّم الذاتي التي يمكن للطالب أن يؤديها وينجزها خلال تواجده في المنزل. ولفتت «تعليم» أنه بذلك يكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والإداريين 25 ساعة لكل الحلقات.

وكانت «تعليم» قد عمّمت على جميع المدارس لائحة بالتعديلات على مواعيد الدوام في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى متطلبات تطبيق الجداول المدرسية.

ووضعت المؤسسة ضمن «دليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان للعام الدراسي» سيناريوهين لدوام الطلبة، الأول تبدأ فيه الحصة الأولى في تمام التاسعة صباحاً، ويتضمن سبع حصص، وتنتهي الحصة السابعة عند الواحدة و45 دقيقة ظهراً.

ولفتت أن عدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، أما الجمعة 3 حصص، وعدد الحصص للحلقتين الثانية والثالثة من الاثنين إلى الخميس 7 حصص، والجمعة 3 حصص.

واعتمدت «تعليم» المرونة في بدء دوام الطلبة، لتكون الساعة الثامنة أو التاسعة، حيث يتم مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط. وتكون مدة الحصة 35 دقيقة وبواقع استراحتين يومياً، ويتضمن اليوم الدراسي استراحتين وفاصلاً لخمس دقائق بين الحصص. ويكون عدد ساعات الدراسة الافتراضية يوم الجمعة 29 أبريل الجاري، ساعتين و10 دقائق، حيث يبدأ في تمام التاسعة صباحاً وينتهي عند الحادية عشرة و55 دقيقة، للحلقات الثلاث.

وتبدأ الحصة في السيناريو الثاني عند التاسعة و45 دقيقة، ويتضمن عدد الحصص نفسه، وتنتهي الحصة الأخيرة عند الثانية و30 دقيقة ظهراً، فيما يبدأ دوام الهيئة التعليمية والإدارية بجميع الحلقات، في تمام التاسعة صباحاً، وينتهي عند الثانية و30 دقيقة ظهراً.

وفيما يخص مرحلة رياض الأطفال فإن عدد ساعات الدوام اليومي ثلاث ساعات و50 دقيقة، من التاسعة إلى الثانية عشرة و50 دقيقة، فيما يستمر دوام المعلمين حتى الثانية و30 دقيقة ظهراً. وذكر الدليل أن عدد ساعات دوام الكوادر التعليمية والإدارية هو خمس ساعات ونصف الساعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وثلاث ساعات يوم الجمعة.