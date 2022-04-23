تسوية 6.7 مليون متر مربع من الأراضي في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كشفت بلدية منطقة الظفرة عن إنجاز مشروعات تسوية أكثر من 6 ملايين و745 ألف متر مربع من الأراضي في مختلف مدن منطقة الظفرة، شملت مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، بجانب مشروعات أخرى لتسوية أكثر من 3 ملايين و598 ألف متر مربع من الطرق خلال العام الماضي.

وتم أيضاً تنفيذ 643 طلباً للتسوية والدفان وتنفيذ 412 طلب تصريح محاجر في الظفرة، كما قامت البلدية بتسوية 170 كيلومتراً من الطرق بين المزارع، تمت تسويتها باستخدام طبقة (الميلينج) بهدف رفع مستوى السلامة المرورية.

وتنفذ بلدية الظفرة عمليات الدفان والتسوية على مستوى مدن المنطقة في عدد من المدن، حيث تقوم بأعمال الدفان والتسوية للطرق الرئيسية في المزارع والأراضي السكنية وأراضي مجمع الألعاب حول المساكن في مدينة زايد، كما تتواصل أعمال الدفان والتسوية في الطرق الرئيسية للمزارع والأراضي السكنية المستحدثة بمدينة ليوا. بالإضافة إلى الأراضي السكنية والاستراحات المستحدثة في مدينة غياثي، وكذلك الاستراحات المستحدثة في مدينة المرفأ. وفي مدينة السلع يجري تنفيذ أعمال الدفان والتسوية في عدد من المواقع والأراضي السكنية والاستراحات البحرية. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين البنية التحتية بمدن المنطقة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ورؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.