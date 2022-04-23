شرطة دبي تكرّم سائق أجرة لأمانته

دبي (الاتحاد)

كرّم العميد عبدالحليم محمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص، عبدالرحيم مزومدير راجيبف، بنغالي الجنسية، يعمل موظفاً بمؤسسة تاكسي دبي، تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم حقيبة يد تحوي جوازات سفر ونقودا وبطاقات شخصية إلى المركز، بعد عثوره عليها في مركبة الأجرة التي يقودها.

وأشاد العميد عبد الحليم الهاشمي بأمانة السيد عبدالرحيم مزومدير راجيبف، التي تجسّد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد عبد الحليم الهاشمي شهادة شكر وتقدير للسيد عبدالرحيم راجيبف، لأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.