السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
المدفع المتنقل في ابن بطوطة مول ليومين
مدفع شرطة دبي المتنقل (من المصدر)
24 ابريل 2022 02:39

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان المبارك، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، فإن المدافع هذا العام تنقسم إلى نوعين، الأولى: مدافع ثابتة تتوزع في 5 مناطق، هي نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة.
والنوع الثاني: المدافع المتنقلة (الرحال)، ستنتقل بين 11 منطقة، بحيث يتواجد المدفع منذ اليوم الأحد، الموافق 24 أبريل، بالقرب من ابن بطوطة مول، ولمدة يومين.

دبي
ابن بطوطة
رمضان
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©