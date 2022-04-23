«أبوظبي للإعلام» تكرم شرطة أبوظبي

كرمت شركة أبوظبي للإعلام إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي على تعاونها المثمر مع المؤسسة، وذلك خلال ملتقى أبوظبي للإعلام لتكريم الشركاء وفرق العمل، بحضور الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية رواد الإعلام. تسلم العقيد محمد بخيت النوه المنهالي نائب مدير إدارة الإعلام الأمني شهادة ودرع التكريم من سعادة عبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة. وأشاد عبد الرحيم البطيح النعيمي بالشراكة المتميزة بين شرطة أبوظبي و«أبوظبي للإعلام» وبالتطورات التي شهدتها منصات شرطة أبوظبي على التواصل الاجتماعي وموادها الإعلامية واهتمامها بمواكبة الأحداث وتعريف المجتمع بالقوانين والأنظمة المرورية والشرطية وجهودها في تعريف المجتمع بأبرز القضايا الأمنية ونشر الفيديوهات والتي تقدم مواد غنية ومفيدة للإعلاميين في شركة أبوظبي للإعلام ومختلف المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكد نائب مدير إدارة الإعلام الأمني حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وثمن الجهود المتميزة لشركة أبوظبي للإعلام، ودورها الريادي في توعية أفراد المجتمع بمختلف القضايا الشرطية والأمنية.