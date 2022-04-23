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أمطار محتملة منتصف الأسبوع وانخفاض في درجات الحرارة
أبوظبي
23 ابريل 2022 17:35

إبراهيم سليم  (أبوظبي) 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطبا على السواحل صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائما جزئيا إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً.
والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس الغد، رطبا على السواحل صباحاً - غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية وقد تسقط أمطار خفيفة.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والبحر خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والساحلية و الغربية خاصة ليلاً  - انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل. 
والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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