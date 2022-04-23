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«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
23 ابريل 2022 14:45

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عطلة عيد الفطر السعيد لمدة 9 أيام في دوائر حكومة دبي لتبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022.
 وبهذه المناسبة تقدم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بوافر الصحة والعافية.

المصدر: وام
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
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