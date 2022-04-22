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ولي عهد عجمان يؤدي صلاة القيام بمسجد آمنة الغرير
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة القيام بمسجد آمنة الغرير
23 ابريل 2022 02:12

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الليلة، صلاة القيام التي أمها فضيلة الشيخ مشاري العفاسي في مسجد الشيخة آمنة الغرير في عجمان والذي تؤمه نخبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي في هذا الشهر الفضيل.
وأدى الصلاة مع سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ صقر بن عمار النعيمي وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.
وشهد مسجد آمنة الغرير في منطقة الصفيا اليوم إقبالاً منقطع النظير من جموع المصلين لصلاة القيام خلف الشيخ مشاري العفاسي، حيث امتلأ المسجد والساحات المحيطة بالمصلين وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية المتبعة، ووسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة والخشوع من المصلين. وتحظى فعاليات رمضان عجمان برعاية واهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل إحياء ليالي هذا الشهر الفضيل وترسيخ السنن النبوية، وسط أجواء إيمانية. 

المصدر: وام
عمار النعيمي
عجمان
رمضان
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