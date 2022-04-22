الشيخة فاطمة تعزي حرم خادم الحرمين في وفاة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

أبوظبي (وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، في وفاة المغفور لها الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في برقيتها عن صادق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة راجية الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وفي ما يلي نص البرقية.. «حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين» حفظها الله «.. تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وإننا إذ نعرب لكم عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل المولى عز وجل أن يتغمد فقيدتكم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».