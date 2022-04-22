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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان
عبدالله البلوكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان (وام)
23 ابريل 2022 01:56

أبوظبي (وام)

تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد، عبدالعزيز اورالبايوفيتش أقولف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لسفير جمهورية أوزبكستان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير جمهورية أوزبكستان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
أوزبكستان
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