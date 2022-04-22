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الإمارات
سفير الدولة يلتقي رئيس البرلمان الباكستاني
سفير الدولة يلتقي رئيس البرلمان الباكستاني
23 ابريل 2022 01:56

إسلام آباد (وام)

التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، معالي راجا برويز أشرف رئيس البرلمان الباكستاني، وذلك بمقر الجمعية الوطنية في إسلام آباد. 
وأكد خلال اللقاء اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد نموذجاً مميزاً ومتطوراً يرتكز على روابط أخوية وثقافية واجتماعية مشتركة لها خصوصيتها عبر التاريخ وتمتد آثارها في المجالات المختلفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها من المجالات، لافتاً إلى التزام دولة الإمارات بتنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية في باكستان. 
وأكد أن المشاريع الخيرية التي تنفذها سفارة الإمارات في إسلام آباد بالشراكة مع المؤسسات الخيرية في الدولة، خلال شهر رمضان تعد فرصة لنشر روح التسامح، وإظهار الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر.
من جهته، أكد معالي أشرف أن العلاقات الباكستانية - الإماراتية تمثل نموذجاً للعلاقات الثنائية المتطورة، والتي ترتكز على أسس ثابتة، مشيراً إلى حرص قيادتي الدولتين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. 

الإمارات
البرلمان الباكستاني
باكستان
حمد عبيد الزعابي
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