الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الهلال الأحمر» يقدم 3 محطات لتوفير المياه بـ«شمال كردفان» السودانية
75 ألف شخص يستفيدون من المحطات الجديدة (وام)
23 ابريل 2022 01:56

الخرطوم (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عبر سفارة الدولة في السودان، ثلاث محطات متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المياه في المناطق التي تشهد شحاً في هذا المورد الحيوي بولاية شمال كردفان في السودان، وذلك ضمن مبادرات الهيئة لتوسيع نطاق مشروع «سقيا الإمارات» في العديد من الدول تواجه تحديات في توفير مصادر مياه الشرب الصالحة بسبب القحط والجفاف، ويستفيد من هذه المحطات أكثر من 75 ألف شخص في محلية جبرة الشيخ، وقرى «وادى الحبال» و«أم شجيرة» و«رهيد ابوستة» بولاية شمال كردفان. 
وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان: «إن هذه المحطات تأتي في إطار دعم الإمارات للمشروعات التي تلبي حاجة المستفيدين في قطاع توفير مياه الشرب التي تعتبر أساس التنمية في هذه المناطق»، مؤكداً استمرار الدعم الإماراتي للأشقاء في السودان في كافة المجالات الإنسانية والتنموية. 
من جانبه، أكد فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي مشروع توفير المياه في الدول التي تعاني شحاً في مواردها المائية اهتماماً كبيراً، وتسعى دائماً لتوسيع نطاق مبادراتها في هذا الصدد باعتبار أن المياه عصب الحياة ولا غنى عنها في مجالات التنمية وتحسين حياة الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الصحية والبيئية خاصة في المناطق الأقل حظاً من التنمية والإعمار. 
وقال: «إن الهيئة تتواجد على الساحة السودانية منذ وقت مبكر، وتتحرك في جميع الولايات السودانية من أجل الأشقاء هناك وتلبية متطلباتهم الإنسانية والتنموية كافة»، وأضاف: يعتبر مشروع توفير المياه من المبادرات التي وجدت حظها في مختلف الولايات السودانية، من خلال حفر الآبار وتزويدها بمحطات تعمل بالطاقة الشمسية وإمداد شبكات المياه للعديد من القرى في الأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن الرئيسية. 
وعبر مواطنو محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة الإمارات في الخرطوم، على مبادرتهم السخية ووصولهم إليهم في هذه المناطق البعيدة مما ساهم في توفير مياه الشرب عن طريق الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية، مشيدين بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعطائها الكبير والسخي والذي يأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
السودان
ولاية شمال كردفان
كردفان
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©