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الإمارات
اختتام «نور الهمم» لحفظ القرآن الكريم في عجمان
اختتام «نور الهمم» لحفظ القرآن الكريم في عجمان
23 ابريل 2022 01:56

عجمان (وام)

اختتمت جمعية الإمارات للتوحد «الدورة الثانية من مسابقة «نور الهمم لحفظ القرآن الكريم» المخصصة للمصابين بمرض التوحد والتي أقامتها بالتعاون مع مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان. وأشاد ماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية بالنجاح الذي حققته المسابقة واتساع المشاركة فيها موضحا أنها شملت في دورتيها الأولى والثانية أكثر من ستين متسابقا من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين في الدولة. 
وأوضح المهيري أن المسابقة قسمت إلى فئتين الأولى لمن هم دون 14 عاماً والثانية لمن هم أكبر من 14 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت المسابقة حضور جميع حلقات الذكر للتأهل بالفوز في المسابقة. من جهته أشاد حسين الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بالالتزام الكبير للمتسابقين في سبيل تعلّم آيات القرآن الكريم وتدبّر معانيه ما يسهم في إدماج هذه الفئة بالمجتمع بشكل أكبر.

الإمارات
جمعية الإمارات للتوحد
أصحاب الهمم
القرآن الكريم
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
عجمان
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