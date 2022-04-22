«دو» تسهم بمليون درهم لدعم «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

قدّمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مليون درهم، التزامًا منها بالمشاركة في العمل الإنساني، وتقديم الدعم الغذائي للأشد حاجة حول العالم من خلال مبادرة «المليار وجبة».

وفيما تسعى المبادرة إلى إطعام المحتاجين، والأقل حظًا في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة، تشكّل مساهمة «دو» دعمًا نوعياً يُضاف إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى، والذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الواسعة التي تبديها الجهات المتبرعة تساند مساعي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها هدف القضاء على الجوع في العالم، وستتم الاستفادة من المبلغ الذي قدّمته «دو» لتوفير المكونات الغذائية الضرورية التي تلبي احتياجات الفقراء في المجتمعات ذات الدخل المنخفض التي تستهدفها المبادرة، خاصة من الفئات الضعيفة، كالأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث.

وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) استعداد الشركة الدائم للمساهمة في العمل الخيري والإنساني، قائلاً: «عهدنا سخاء قيادة الدولة والتزامها باستدامة وتوسيع نطاق العمل الإنساني من خلال المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة. وتُضاف مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، إلى الحملات الخيرية التي تقدم فرصة لمختلف فئات المجتمع ومؤسساته لتعبر عن التزامها تجاه من هم في أمسّ الحاجة للعون والمساندة. ونحن في«دو» نضع المسؤولية المجتمعية في سلم أولويات الشركة، بما يتماشى ورؤية الدولة وجهودها لإغاثة المحتاجين في العالم».