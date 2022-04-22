الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«دو» تسهم بمليون درهم لدعم «المليار وجبة»
حرص كبير من «دو» لدعم مبادرة «المليار وجبة» (من المصدر)
23 ابريل 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

قدّمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مليون درهم، التزامًا منها بالمشاركة في العمل الإنساني، وتقديم الدعم الغذائي للأشد حاجة حول العالم من خلال مبادرة «المليار وجبة».
وفيما تسعى المبادرة إلى إطعام المحتاجين، والأقل حظًا في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة، تشكّل مساهمة «دو» دعمًا نوعياً يُضاف إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى، والذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الواسعة التي تبديها الجهات المتبرعة تساند مساعي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها هدف القضاء على الجوع في العالم، وستتم الاستفادة من المبلغ الذي قدّمته «دو» لتوفير المكونات الغذائية الضرورية التي تلبي احتياجات الفقراء في المجتمعات ذات الدخل المنخفض التي تستهدفها المبادرة، خاصة من الفئات الضعيفة، كالأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث.
وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) استعداد الشركة الدائم للمساهمة في العمل الخيري والإنساني، قائلاً: «عهدنا سخاء قيادة الدولة والتزامها باستدامة وتوسيع نطاق العمل الإنساني من خلال المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة. وتُضاف مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، إلى الحملات الخيرية التي تقدم فرصة لمختلف فئات المجتمع ومؤسساته لتعبر عن التزامها تجاه من هم في أمسّ الحاجة للعون والمساندة. ونحن في«دو» نضع المسؤولية المجتمعية في سلم أولويات الشركة، بما يتماشى ورؤية الدولة وجهودها لإغاثة المحتاجين في العالم».

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
الإمارات
مبادرة المليار وجبة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©