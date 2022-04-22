عويضة المرر: حماية «الأرض» من أجل مستقبل مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن يوم الأرض مناسبة مهمة ونقطة تحول للعالم من أجل تبني سياسات مبتكرة لحماية البيئة وكوكب الأرض، ودفع العمل المناخي في كل القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وقال معاليه: «يوم الأرض نقطة مضيئة في رفع وعي سكان العالم تجاه أهمية حماية الأرض التي نعيش عليها من أجل ضمان مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة. ويعكس شعار يوم الأرض هذا العام (استثمروا في كوكبنا) حرص دول العالم في بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمشاريع التي تضمن استهلاك مواردنا الطبيعية دون هدر، والإيفاء بكافة احتياجاتنا بطرق أكثر استدامة.

وأضاف معاليه: تمثل الطاقة أحد أهم ركائز الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة، ويمثل التوازن بين توفير احتياجاتنا من الطاقة والحفاظ على استدامة الموارد الحل الأمثل لتحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة. أصبح بإمكان العالم تطبيق تلك المعادلة من خلال تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي أصبحت مورداً استراتيجياً للطاقة المستدامة بشكل لا يؤثر سلباً على البيئة، بل ويدعم التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري.

وتابع معاليه: تمتلك أبوظبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً للاستدامة، يتمثل في رؤيتها المستقبلية لدعم أمن الإمدادات وفق نهج يراعي تطبيق معايير الاستدامة في كامل قطاع الطاقة وهو ما تجلى مؤخراً من خلال الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتبرز جهود أبوظبي من خلال العديد من المشاريع التي تتضمن مجموعة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم، بجانب تطبيق ممارسات أكثر استدامة في تحلية المياه وفي كامل منظومة المياه والطاقة في الإمارة».