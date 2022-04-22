عبد الناصر بن كلبان: صناعة ألمنيوم صديق للبيئة

دبي (الاتحاد)

قال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم يعتبر يوم الأرض أحد أهم المناسبات التي نظهر فيها دعمنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للقضايا البيئية، ولطالما حرصنا على تطبيق مبدأ الاستدامة في جميع عملياتنا ودعم القضايا العالمية المهمة وحماية البيئة من حولنا والمساهمة الفعالة في دعم المجتمعات التي نعمل بها، ونلتزم في الشركة بصنع الألمنيوم بطريقة صديقة للبيئة، لأنه يعد منتجاً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام بسبب استخداماته المتعددة التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية وبناء الطواحين الهوائية.

كما نساهم في دعمنا للتقدم عن طريق الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل توليد النفايات وحماية التنوع البيولوجي من حولنا. ونسعى لتحقيق المزيد كمجتمع عالمي على مدى العقود القادمة من خلال دعمنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.