«دلسكو» تغرس مليون شجرة قرم

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دلسكو، مزود الحلول المتكاملة، عن زراعة 65 شجرة منغروف في دبي، خلال المرحلة الأولى من مبادرة مشروع زيادة عدد أشجار القرم بالإمارات العربية المتحدة كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك في إطار دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030، حيث شهدت المبادرة زراعة عدد من أشجار القرم من قبل موظفي دلسكو بمناسبة يوم الأرض.

تهدف المبادرة إلى تثقيف موظفي شركة دلسكو، حول فوائد غابات القرم وزراعة الأشجار، حيث استمتع المشاركون أيضاً بمناظر طبيعية خلابة، وبيومٍ مسلٍ تضمن التجديف بالكاياك في منطقة الزوراء بعجمان.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: «هناك وعي عميق بالحاجة إلى الحفاظ على البيئة وتعزيزها. كجزء من التزام الشركة بالمساعدة في بناء مستقبل أفضل لسكان الأرض ولكوكبنا، ولذلك فقد تعهدنا بزراعة أشجار القرم، وتم اتخاذ هذا القرار دعماً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز أجندة الاستدامة قبل استضافة COP28 في عام 2023.» وأضاف ستوكتون: «تكمن أهمية أشجار القرم في أنها تلعب دوراً حيوياً بالحفاظ على الاستدامة، حيث تعمل على استقرار الخطوط الساحلية وتحميها وتمنع التآكل. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم الحياة البرية داخل النظام البيئي وتكون بمثابة موطن لآلاف الأنواع من الطيور. وإلى جانب قدرتها الرائعة على عزل ما يقرب من 10-15 كجم من الكربون كل عام، فإنها تقلل بشكل كبير من غازات الاحتباس الحراري الضارة التي تسبب تغيّر المناخ. وبالنظر إلى ذلك، فإن 65 شجرة مزروعة حتى الآن يجب أن تحبس كمية كبيرة من الكربون تتراوح بين 650 و975 كيلو غراماً سنوياً». وستشهد المرحلة الثانية زيارة مجموعة من موظفي «دلسكو» أبوظبي إلى منتزه قرم الجبيل للقيام بدورهم في حماية البيئة.