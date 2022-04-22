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الإمارات
بدء ترشيح الطلبة المشاركين في تصفيات «تحدي القراءة»
خلال دورة سابقة من تحدي القراءة للمدارس (الاتحاد)
23 ابريل 2022 01:56

دينا جوني (دبي) 

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مختلف المدارس الحكومية في الدولة بترشيح 9 طلاب من كل مدرسة للمشاركة في التصفيات الأولى في تحدي القراءة العربي، بدورته السادسة على مستوى المدارس. 
كما دعت إلى ترشيح المدارس المتميزة في تحدي القراءة العربي لجائزة أفضل مدرسة، وأيضاً ترشيح منسقين لجائزة أفضل مشرف، لافتة أن الترشيح لفئة المشرف المتميز يشمل منسقي الأفرع ومنسقي النطاقات، وستعقد التصفيات في الفترة من 5- 10 مايو المقبل وتنظم داخل المدارس نفسها. ودعت المؤسسة إلى ترشيح ثلاثة طلاب وطالبات في مدارس الحلقة الأولى من الأول إلى الخامس، وثلاثة طلبة لمدارس الحلقة الثانية من السادس إلى الثامن، وثلاثة طلبة أيضاً للحلقة الثالثة من التاسع إلى الثاني عشر. 
وأشادت المؤسسة بحجم الدعم والتعاون الذي أبدته جميع المدارس في تشجيع الطلبة وتسجيلهم في تحدي القراءة العربي بنسبة 100 في المئة.

  • طالبتان من المدرسة الإماراتية
    طالبتان من المدرسة الإماراتية

وأكدت على ضرورة إرسال قائمة الطلبة المرشحين مرفقة باستمارة التحكيم لكل طالب، داعية المدارس إلى تنفيذ التصفيات الأولى وفق المواعيد المحددة، وإرسال قائمة أسماء الطلبة المرشحين عبر البريد الإلكتروني للمنسقين المحددين في كل إمارة.
وشهدت النسخة الماضية من تحدي القراءة العربية أكبر عدد من المشاركين بواقع 21 مليون مشارك من 52 دولة بالرغم من جائحة كورونا، وتقوم فكرة تحدي القراءة العربي على تلخيص كل مشارك 50 كتاباً في خمسة من جوازات السفر القرائية التي تضم كلٌ منها 10 صفحات، بحيث تتم كتابة ملخص كل كتاب على صفحة. 

حراك ثقافي
يواصل تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنتاج حراك قرائي ثقافي حضاري شامل يجمع ملايين قرّاء العربية من مختلف أنحاء العالم، من دول عربية وأجنبية، ليشكل صلة وصل بين اللغة العربية وقرّائها ومتعلميها والناطقين بها من طلبة البلاد العربية وأبناء الجاليات العربية حول العالم، لتمكين كل المشاركين فيه لتمكينهم بالعلوم والمعارف والثقافات من أجل بناء مستقبل مزدهر لهم ولأوطانهم وتعزيز استئناف مساهمة العقول العربية في الحضارة الإنسانية، فيما تزداد المتابعة له ولفعالياته من جانب فئات واسعة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
تحدي القراءة العربي
تحدي القراءة
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