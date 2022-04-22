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قائد شرطة رأس الخيمة يدشن «المنصات الرقمية»
علي النعيمي خلال تدشين المنصات الرقمية (وام)
23 ابريل 2022 01:55

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الشرطية لإسعاد الجمهور، من خلال حصر جميع الخدمات الشرطية في منصة موحدة موثوقة، يستطيع المتعامل من خلالها الحصول على جميع خدمات وزارة الداخلية عامة وشرطة رأس الخيمة، خاصة عبر استخدام القنوات الرقمية المعتمدة وهي التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية للوصول لأكثر من خدمة سواء أكانت جنائية أم مرورية، أم غيرها من الخدمات في مكان واحد، وبالتالي ضمان توظيف ممكنات الشرطة الرقمية لتحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص. 
جاء ذلك خلال تدشينه المنصات الرقمية التي تم تفعيلها أمس في جميع مراكز شرطة رأس الخيمة الشاملة مثل مركز شرطة المدينة الشامل والدقداقة والمعمورة والجزيرة الحمراء والنقاط الأمنية التابعة لها مثل كدرة ومسافي واذن، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبدالله منخس مدير عام العمليات الشرطية، ومديري الإدارات، ورؤساء وضباط مراكز الشرطة الشاملة، والنقاط الأمنية، وعدد من الضباط المعنيين. 

إسعاد المتعاملين
استمع قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال التدشين، إلى شرح تفصيلي من العقيد الدكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، حول آليات تنفيذ توجيهات القائد العام في بناء المنصات الرقمية بالمراكز والنقاط الأمنية المختلفة في جميع أنحاء الإمارة، من أجل تحسين جودة الحياة والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية لتحسين رحلة المتعاملين وإسعادهم، والتي تُعد تجربة ثرية تعزز تنافسية الدولة، وتضعها ضمن طليعة الدول المتقدمة لا سيما على صعيد جهود الحكومة في مجال استمرارية الخدمات والأعمال، وتسخير التقنية الرقمية لخدمة الجمهور بتقليل الجهد والوقت في الحصول على الخدمات لتصبح الآن على مدار الساعة «24 ساعة» خلال العام كله، موضحاً مزايا نظام عمل المنصات الرقمية المبتكر بشرطة رأس الخيمة في تقديم أفضل الخدمات الشرطية.

شرطة رأس الخيمة
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الإمارات
علي النعيمي
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