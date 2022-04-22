في مبادرة تستهدف 51 أسرة.. ضمان جودة الحياة لكبار المواطنين

آمنة الكتبي (دبي)

نظمت وزارة تنمية المجتمع مبادرة دعم كبار المواطنين، وتستهدف 51 أسرة بمجموع 114 فرداً مستفيداً لتشمل المبادرة توفير أجهزة وأدوات ومعدات منزلية، لضمان جودة حياة كريمة لكبار المواطنين.

وتركز وزارة تنمية المجتمع على رؤيتها على مشاريع مستقبلية تعزز الاستقرار الاجتماعي، وتدعم استدامة الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع، انطلاقاً من تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن جودة الحياة هي أولوية حكومة الإمارات، وأن المواطن هو بوصلة الحكومة، ومن أجله سيتم توفير أفضل وأكرم حياة.

وتأتي مبادرة «دعم كبار المواطنين» في سياق الدعم والتنمية والاهتمام الذي توليه حكومة الإمارات لكبار المواطنين، في إطار جهود الارتقاء بجودة حياتهم، توافقاً مع أهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ارتكزت على 7 محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، جودة الحياة المستقبلية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة.

بطاقة «مسرة»

وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الحصرية لكبار المواطنين تتضمن بطاقة «مسرة» هي مجموعة من الخدمات والامتيازات تمنح تلقائياً، ودون طلب لكل مواطن تجاوز الـ60 عاماً من خلال الربط الإلكتروني المباشر لبطاقة «مسرة» مع بطاقة الهوية الإماراتية وبطاقة «فزعة» التي جاءت في إطار الشراكة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حيث تم توفير «فزعة» في المرحلة الأولى لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

كما ويستفيد كبار المواطنين من برامج الأسر المنتجة للتمكين المعرفي والاجتماعي التي تتبناها إدارة برامج الأسر المنتجة في إطار دعم مواهب كبار المواطنين وإبداعاتهم ضمن مشروع «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة، ومبادرة كبار المتطوعين التي تتيح توفير فرص تطوعية وبرامج وأنشطة تستقطب كبار المواطنين بما يتناسب مع اهتماماتهم وخبراتهم المهنية وقدراتهم البدنية في مختلف المجالات عبر «المنصة الوطنية للتطوع» «متطوعين.إمارات» إضافة إلى عضوية مراكز سعادة المتعاملين حيث توفر الوزارة لكبار المواطنين فرصة التمتع بالبرامج الترفيهية والتوعوية والرياضية بالإضافة إلى أولوية الحصول على الفحوص المجانية والتطعيمات وفق البرامج المصممة خصيصاً لهم.

خدمة الإيواء

وفي مجال الخدمات الرعائية والتنموية المقدمة لكبار المواطنين تتيح الوزارة خدمة الإيواء التي يقدمها مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان لكل من تجاوز 60 عاماً دون أسرة أو عائل والضمان الاجتماعي، وهو مساعدة اجتماعية شهرية للمستفيدين من كبار المواطنين ضمن شروط وضوابط الاستحقاق، وذلك بهدف دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين، وكذلك خدمة الحماية الاجتماعية.

ويستفيد كبار المواطنين المسجلون في قاعدة بيانات الوزارة من خدمات وخصومات أخرى حيث يتم إعفاء متلقي المساعدات الاجتماعية جزئياً من رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وكذلك في خدمات إشهار جمعيات نفع عام بهدف دعم وتعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية لجميع الأفراد، وخصوصاً كبار المواطنين وبإمكان كبار المواطنين الانضمام إلى عضوية الجمعيات المسجلة كجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين وجمعية المتقاعدين، وغيرها من الجمعيات التخصصية والمرخصة من قبل الوزارة.

«نوصلكم»

وتتيح الوزارة كذلك خدمات «الوحدة المتنقلة - نوصلكم» لكبار المواطنين في عجمان وهي وحدة طبية تتكون من فريق عمل متكامل من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة تقوم بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين، إضافة إلى أخصائيين اجتماعيين للقيام بمهام إجراءات البحث الدوري لمستحقي الضمان، ويمكن الاستفادة من خدمة الوحدة المتنقلة عبر الرقم: 046011785 أو 0674011785.