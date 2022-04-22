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26000 وجبة وزعها شباب الظفرة في منفذ الغويفات ومحطات البترول
خلال تقديم وجبات على الصائمين في الظفرة (من المصدر)
23 ابريل 2022 01:55

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت مبادرة كسر الصيام التي شارك فيها مجلس الظفرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك توزيع أكثر من 26 ألف وجبة غذائية على الصائمين العابرين لمنفذ الغويفات الحدودي، سواء القادمين أو المغادرين بجانب الصائمين المستخدمين لمحطات البترول المنتشرة على الطرق الخارجية والداخلية وداخل المدن خلال وقت الإفطار، وذلك امتداداً لمبادرات الهيئة والتي تنطلق تحت حملة رمضان عطاء مستمر، ويتم خلالها توزيع وجبات إفطار صائم بشكل يومي وفي عدة مواقع في الدولة وبالتعاون مع عدة جهات وأفراد ومتطوعين لزرع الأمل وروح التعاون.
وحرص مجلس الظفرة للشباب على المشاركة في المبادرة ضمن جهوده المجتمعية والتطوعية التي يشارك فيها من خلال مجموعة المتطوعين الشباب من كليات التقنية العليا في مدينة زايد والرويس ويتم خلالها توزيع وجبات كسر الصيام على الصائمين في مختلف مدن منطقة الظفرة وتشمل مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا سعياً إلى تحقيق أهداف سامية تتمثل بتجسيد قيم التكافل وتعزيز ثقافة العطاء لدى الشباب وغرس القيم الإيجابية فيهم وفتح الفرص التطوعية لهم للمشاركة في خدمة المجتمع في هذا الشهر المبارك.
وقالت تهاني الحمادي عضو مجلس الظفرة للشباب: إن مشاركة المجلس في توزيع وجبات كسر الصيام داخل مدن منطقة الظفرة المختلفة جاءت لتعزيز دور الشباب، ومشاركتهم الفعالة في مبادرات شهر رمضان المبارك بما يخدم المنطقة ويفعل دور شباب منطقة الظفرة في الأعمال التطوعية والخيرية والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب للمشاركة في المبادرة، وذلك انطلاقاً من أهداف المجلس الرامية إلى نشر ثقافة العمل الاجتماعي وتوفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب الابتكارية والتطويرية وتعزيز المفاهيم والقيم الخاصة بتمكين الشباب وتنمية مواهبهم وتشجيعهم وترسيخ القيم المجتمعية لديهم بجانب تبني المبادرات والمشاريع ذات الصلة باهتمامات الشباب وخبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في مؤسسات القطاع الخاص والحكومي. 

تعزيز ثقافة العطاء 
أوضح خالد الحوسني عضو مجلس الظفرة للشباب أن إشراك الشباب في هذه المبادرات الخيرية هي جزء لبناء ثقافة العطاء التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي والتي نقتدي بها نحن الشباب من شيوخ دولتنا الحبيبة حفظهم الله ورعاهم، فمن باب هذه القيم الإيجابية وتعزيزها وخصوصاً في هذا الشهر المبارك وفتح الفرص للشباب المتطوعين شارك المجلس في هذه المبادرة الطيبة لتحقيق هذه الأهداف التي تعتبر من الأهداف الأساسية للمجلس.

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