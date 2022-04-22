500 وجبة إفطار لعمال «ورسان»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة إفطار صائم للعمال استهدفت العمال في منطقة ورسان، وتأتي هذه المبادرة ترجمة لثقافة العطاء، وتفعيلاً لقيم المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات، وقد استهدفت المبادرة 500 عامل من العمال المتواجدين في منطقة ورسان.

وقال فاروق المعيني مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة: انطلاقاً من الواجب الإنساني الذي نؤمن به في إسعاف دبي تنظم المؤسسة مجموعة من المبادرات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي في حياة العمالة وإشعارهم أنهم جزء مهم من النسيج التنموي، حيث يمثلون شريحة كبيرة من قطاع الخدمات المساندة، وقد نظمنا هذه المبادرة لتعزيز قيمة العمل الإنساني والوقوف إلى جانب العمال في هذا الشهر الكريم، والتخفيف من معاناتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.