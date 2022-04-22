«الصحة»: فعالية توعوية لتعزيز الاستدامة الصحية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية مجتمعية ضمن أنشطة حملة «غذاء من أجل الحياة» تحت شعار «معكم لرمضان صحي»، وذلك في مركز أرابيان سنتر بدبي، ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز صحة الأفراد وتزويدهم بمهارات تساهم في جميع أوجه الاستدامة الصحية. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية الغذاء الصحي من مصادر مستدامة وأثره على البيئة والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.

وتركز الفعالية على تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية ومصادر الغذاء المحلية والمستدامة في الدولة، ودمج جميع فئات المجتمع في مختلف الأنشطة والفعاليات، والتي ترفع من جودة حياتهم، وذلك بمشاركة مزارع مدار، والتي ساهمت في توفير المنتجات المحلية لتوعية المجتمع حول أنواع المحاصيل المحلية وفوائد الزراعة المحلية وتأثيرها على صحة الأفراد والمجتمع.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن حملة «الغذاء من أجل الحياة» والتي تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجمعية الإمارات للطبيعة WWF، لها أبعاد صحية وبيئية من أجل تحقيق مستقبل صحي أفضل، عبر تطبيق الأنماط الصحية والأنظمة الغذائية المستدامة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمدى تأثير سلوكهم الصحي والغذائي على الطبيعة، وذلك من خلال تقديم محتوى تفاعلي مؤثر وزاخر بالمعلومات.

وأوضحت نوف خميس العلي مدير إدارة تعزيز الصحة أن الفعالية المجتمعية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع أرابيان سنتر، ركزت على موضوع التغذية الصحية والمصادر المستدامة، للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، بالإضافة لتعريف الأفراد على مصادر الغذاء الأفضل وتطبيق طرق أكثر وعياً عند تناوله أو استخدامه من خلال أسلوب تعليمي ترفيهي، وذلك لإحداث تغييرات في الأنماط المعيشية والغذائية، والتأثيرات التي يمكن أن يحدثها الأفراد على كل من الصعيدين الصحي والبيئي.

وأضافت نوف العلي: أن الفعالية استهدفت فئة الأطفال لتعريفهم على المجموعات الغذائية والأطعمة والعادات الصحية التي تساهم في النمو السليم، من خلال ألعاب ومسابقات لإضافة المزيد من الفرح والبهجة على الأجواء، بالترافق مع التركيز على النشاط البدني وأهميته.