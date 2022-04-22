83 ألف مساهمة لـ «أبطال رمضان 2022»

دبي (الاتحاد)

استقطبت الحملة الرمضانية «أبطال رمضان» التي أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» نسختها الثالثة في بداية الشهر الكريم بالشراكة مع «طلبات» و«بنك الإمارات للطعام» و«الهلال الأحمر الإماراتي»، استجابةً مميزة، إذ سجّلت خلال أسبوعين من انطلاقتها 82,747 مساهمة، ما بين وجبات رمضانية وطرود «المير الرمضاني»، ما يبشّر بنتائج نوعية للمبادرة حتى نهاية الشهر الفضيل.

وتعكس هذه الاستجابة المبشّرة ثقافة العطاء والمشاركة والتلاحم المتأصّلة في مجتمع الإمارات، أفراداً ومؤسسات وشركات، والتي رسّخها رائد العطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتتيح حملة «أبطال رمضان» المجال أمام مختلف فئات المجتمع في الدولة للمساهمة في شراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية وتموينية عن طريق تطبيق «طلبات» عبر خطوات بسيطة وسريعة.