«أبوظبي للإعلام» تُكرم الشركاء الاستراتيجيين وفرق العمل

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت «أبوظبي للإعلام»، أمس الأول، الشركاء الاستراتيجيين وفرق العمل، وذلك تقديراً لدورهم ومساهماتهم في تعزيز عمل «أبوظبي للإعلام» خلال العام بشكل عام ولجهود فرق العمل خلال «إكسبو 2020» وشهر رمضان المبارك.

أقيم حفل التكريم في فندق باب القصر بأبوظبي، بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين المكرمين ومديري الإدارات والموظفين في «أبوظبي للإعلام».

عبدالرحيم النعيمي يتوسط عدداً من الفنانين خلال التكريم

وتضمنت قائمة المكرمين ممثلين عن «مؤسسة الإمارات للاتصالات، بروج- أدنوك، جمعية الفجيرة الخيرية، جمعية الشارقة الخيرية، شركة «كيو القابضة»، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، سوق أبوظبي العالمي، الاتحاد للقطارات، صندوق الزكاة، نظارات يتيم، مستشفى ريم، شركة القابضة أبوظبي، مبادلة للرعاية الصحية، أبوظبي الوطنية للطاقة، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بنك أبوظبي التجاري، الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، كليفلاند كلينك أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، شركة «الظاهرة القابضة»، دائرة الطاقة، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مركز العين للإخصاب، تدوير، الإمارات للحديد، الهلال الأحمر، دائرة القضاء، مجموعة موانئ أبوظبي، شركة منازل العقارية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة فرح إكسبيرينسز، مستشفى باراكير للعيون وسيدار.

عبدالرحيم النعيمي مكرماً عامر بن جساس

وأعرب عبدالرحيم البطيح النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة، عن شكره وتقديره لفرق العمل في منصات «أبوظبي للإعلام» للتميز الذي حققوه خلال «إكسبو 2020»، والذي شكل علامة فارقة في المنطقة، حيث تميزت الشركة على مستوى دول الخليج والدول العربية. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الاستراتيجيين الذي ترتبط «أبوظبي للإعلام» معهم بعلاقات تعاون وشراكة ساهمت في تميز الشركة في مختلف منصاتها، بالإضافة للفنانين والكُتاب والمخرجين والمنتجين ممن شاركوا في أعمال شهر رمضان لهذا العام.

عبدالرحيم النيعمي يكرم ياسر العبيدلي

وفي مستهل كلمته خلال الحفل قال عبدالرحيم النعيمي: «شهدنا مؤخراً ختاماً استثنائياً لحدث استثنائي كان بمثابة علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات على جميع الأصعدة، ومنصة جديدة ترسخ من خلالها مكانتها على مستوى العالم، كوطن للإبداع والابتكار، ومركز جاذب لمختلف الثقافات والحضارات، ومما لا يختلف عليه اثنان أن أهمية إكسبو 2020 لا تقل أهمية عن جهودكم المبذولة في تغطية مختلف الفعاليات والأنشطة التي شهدناها على مدار الأشهر الستة الماضية من فريق عمل متميز، وشركاء استراتيجيين ورعاة كانوا جزءاً لا يتجزأ في دعم ومساهمة في هذه المسيرة».

خلال تكريم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

وأضاف: «كما كان الحضور الفني والأداء الأكثر من رائع لنخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب في جميع مواسم شركة أبوظبي للإعلام، وأكثرها قوة، الموسم الرمضاني الذي نحن فيه، ونحن اليوم نفخر بدوركم الريادي الذي نجح بإيصال رسالة الإمارات إلى العالم وترجمتها إلى صورة حقيقية ومعبرة عن إنجازات دولتنا وفق أعلى المعايير المهنية».

وأكد عبدالرحيم النعيمي على أن ما تم تقديمه هو إنجاز وطني يستحق الاحتفاء به، إذ لم تكن هذه المواكبة الإعلامية الناجحة على جميع منصات أبوظبي للإعلام لتتحقق لولا وجود الكفاءات والخبرات الإعلامية الرفيعة، والتزام الشركاء الاستراتيجيين بالعمل وفق أرقى المستويات.

عبدالرحيم النعيمي يكرم صفاء الكثيري

حيث تمكنت أبوظبي للإعلام من اصطحاب المشاهدين والمتابعين إلى قلب الحدث العالمي، ومنحهم تجربة تفاعلية بنّاءة ترتقي إلى مستوى يليق بمكانة الإمارات الرائدة، وهو أمر ليس بالغريب عن أبوظبي للإعلام التي لم تتوقف يوماً عن تجسيد المعنى الحقيقي للرؤية الإعلامية الملهمة لتكون خير سفير لدولة الإمارات. وقال: «نؤمن في أبوظبي للإعلام بأن دورنا لا يتمحور حول تغطية الفعاليات فحسب، بل بالمشاركة في صناعتها وتعزيز مكانتها وبلورة رسالتها، وهذا ما فعله حراككم الإعلامي المتميز في إكسبو 2020 دبي، والذي كان له من التأثير والحضور ما يكفي لإلهام الجمهور وتثقيفه وتعريفه بهذا الحدث الدولي على اختلاف مضامينه ورسائله».

عبدالرحيم النعيمي يكرم علي حمتو

تغطية ميدانية شاملة

أشار عبدالرحيم البطيح النعيمي إلى أن جهود التغطية الميدانية الشاملة «لأبوظبي للإعلام» في «إكسبو2020»، تضمنت تواجد أكثر من 150 ممثلاً من نخبة موظفي أبوظبي للإعلام وفرقها الإعلامية والفنية. كما لاقت البرامج التي تم إعدادها خصيصاً لمواكبة هذه الفعاليات الاستثنائية أصداءً إيجابية واسعة، لتثمر الجهود عن سجل حافل بالمحتوى الغني والمبادرات والبرامج واللقاءات الإعلامية المتميزة التي سجلت 2055 ساعة بث.

عبدالرحيم النعيمي يكرم رانيا يونس

واختتم حديثه قائلاً: «لقد نجحتم في أن تكونوا على قدر أهل العزم، رواداً للكلمة الإعلامية الصادقة، وسفراءً لدولة الإمارات بكفاءة واقتدار، ما مكننا من ترسيخ حضور أبوظبي للإعلام على خارطة القطاع، بجهودكم التي عززت مهمة الوطن لنقل صورة شاملة للأثر الإيجابي لإكسبو 2020 دبي كأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم... شكراً لكم». وأضاف: «في سياق لا يقل أهمية عن هذا التقدير، ننتهز هذه الفرصة أيضاً، لنتقدم إلى شركائنا الاستراتيجيين والجهات الراعية بجزيل الشكر والتقدير، على ثقتهم الكبيرة بمنصاتنا الإعلامية، وما قدموه من دعم ورعاية للمحتوى الرمضاني على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي. لقد كانت بصمتكم في نجاح موسمنا الرمضاني واضحةً وبارزة. ونأمل أن تستمر علاقات التعاون المشترك بيننا إلى أبعد مدى».