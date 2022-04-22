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المري يترأس اجتماع القيادات التنفيذية بشرطة دبي
عبدالله المري خلال ترؤسه اجتماع مجلس القيادات التنفيذية (من المصدر)
23 ابريل 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2022.
واستعرض المقدم الدكتور حمدان محمد السمت، أمين سر المجلس، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، ثم استمع معالي الفريق عبد الله المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول تحديد المخاطر الخاصة بأمن المعلومات، والمؤشرات الحيوية، وسبل تعزيز الأمن والأمان.
وفي ختام الاجتماع، أكد معاليه على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي بجميع قطاعاتها، والتي أسهمت في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً حرص القيادة على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر، وفق توجهات القيادة العليا.

دبي
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شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
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